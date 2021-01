San Prospero, lavori in via Chiletti: fino al 25 gennaio modifiche alla viabilità

SAN PROSPERO- Lavori in corso in via Chiletti per l’esecuzione di scavi sul manto stradale per il rinnovo dell’ allacciamento acqua richiesto dall’azienda multiservizi Aimag S.p.a.

Per consentire l’esecuzione dei lavori nel tratto antistante la proprietà del civico 6, la viabilità subirà alcune modifiche: dal 18 gennaio è stato infatti disposto il senso unico alternato e la chiusura della pista ciclo-pedonale. I lavori proseguiranno fino al 25 gennaio dalle ore 8.30 alle 18, esclusi i giorni feriali e giorni di eventuale maltempo.

Per garantire, come è scritto nell’ordinanza de lla Polizia municipale di San Prospero, la sicurezza di pedoni e veicoli nei pressi del cantiere, è già stata predisposta la regolamentare segnaletica stradale e l’impiego di movieri.

Nelle giornate di interruzione dei lavori (sabato e domenica) sarà garantita la regolare circolazione di pedoni e veicoli.

