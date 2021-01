Sorbara, alla scuola primaria Ciro Menotti il premio “Riciclandino”

Soddisfazione per la scuola primaria Ciro Menotti di Sorbara, che si è aggiudicata il premio Riciclandino per l’area della cintura modenese (Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia e San Cesario). Un bel riconoscimento per la scuola dell’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia, che incassa un contributo di 730 euro da impiegare per fini didattici, come l’acquisto di materiali o l’organizzazione di gite.

Il premio Riciclandino è stato consegnato nel corso di un evento in streaming; al ritiro virtuale ci ha pensato una rappresentanza delle scuole del territorio modenese, che si sono distinte per l’attenzione all’ambiente.

Marcello Mandrioli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto, commenta così il riconoscimento: “Il primato della scuola primaria Ciro Menotti di Sorbara ci rallegra, a nome dell’Amministrazione faccio i complimenti a tutte le scuole del nostro territorio per gli ottimi risultati conseguiti. Il coinvolgimento delle fasce più giovani dei nostri cittadini è fondamentale per mantenere elevati livelli di raccolta differenziata – nel 2019 il Comune di Bomporto ha raggiunto il 92% – e per pensare di poter sempre far meglio”.

Riciclandino, progetto del Gruppo Hera – realizzato assieme ai Comuni aderenti tra cui Bomporto e in collaborazione con ATERSIR – è un’iniziativa di promozione delle stazioni ecologiche, i centri di raccolta di Hera presso i quali cittadini e imprese possono portare i loro rifiuti differenziati, grazie alla quale gli utenti possono attribuire alla scuola dei loro figli, nipoti, amici, un importo proporzionale a qualità e quantità di ciò che è stato conferito.

