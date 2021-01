Uomini e donne sono diversi, anche la medicine deve distinguere. Un convegno on line

Dal 13 giugno del 2019, sulla base delle line guida stabilite dall’OMS, anche in Italia è stata individuata la necessità di arrivare ad una medicina gender-oriented. Le differenze biologiche e socio culturali esistenti tra uomo e donna debbono infatti essere riconosciute per la messa a punto di più efficaci percorsi a sostegno della salute. Il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018 ed approvato in Conferenza Stato-Regioni ha posto l’Italia all’avanguardia in Europa nel campo della Medicina di Genere e, su cosa questo significhi e su quello che in campo sanitario nazionale si sta facendo in Italia per attuare questo nuovo approccio nella cura e nella prevenzione delle malattie, il Forum Donne di Art. 1 e PD di Modena, hanno organizzato per il prossimo martedì 12 gennaio, il seminario La medicina della differenza. Saranno Franca Ferrari del Forum donne Art. 1 e Patrizia Belloi, del Forum donne PD Modena, ad introdurre e moderare la discussione alla quale è prevista la partecipazione di Giovannella Baggio, Presidente Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, professoressa Ordinaria (fuori ruolo), Studiosa Senior dell’Università di Padova e Scientific Editor dello Italian Journal of Gender-specific Medicine; Maria Grazia Modena, Ordinaria di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Erica Villa, Ordinaria presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Direttrice della Struttura Complessa di Gastroenterologia del Policlinico di Modena e Maria Catellani, Medica pediatra.

L’iniziativa potrà essere seguita a partire dalle ore 20.20 in diretta streaming live web alle pagine FB di Art. Uno e PD Modena:https://mtouch.facebook.com/articolounomodena/ e https://mtouch.facebook.com/pdmodena.it/

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017