Vent’anni di Sicurezza per Aziende e Privati con Cristian Testi di Tc Security s.r.l. Nel 2021 l’azienda di San Felice sul Panaro festeggia i suoi primi vent’anni di attività. Un bel traguardo per il sanfeliciano Cristian Testi, che nel 2001 ha scommesso sulla Bassa lasciando il lavoro da dipendente a Bologna per mettersi in proprio all’ombra della Rocca Estense. Da allora sono state centinaia e le aziende e le abitazioni private messe in sicurezza, un lavoro che non si limita ai circuiti elettronici, ma mette in campo competenze progettuali, logistiche, criminologiche e psicologiche che non sono da tutti.

Perché quando si parla di furti, non si parla solo di beni che passano di mano, ma anche delle violazioni della intimità, della paura per la proprio incolumità, del terrore di essere vittima inerme. E qui, poter contare su una persona competente che fornisca un servizio su misura, fa la differenza.

Quali sono i vostri clienti?

Aziende e Privati. Ci occupiamo di sistemi d’allarme, videosorveglianza, antincendio, antimalore e soccorso, dalla progettazione, all’installazione e per finire della manutenzione, operazione indispensabile per tenere sempre efficiente un sistema di sicurezza.

Negli anni sono cambiate le richieste dei clienti?

Si, sono cambiate le richieste perché è cambiato il modo di agire dei malintenzionati. Una volta i furti avvenivano solo nelle case isolate ed in mancanza dei proprietari, mentre oggi buona parte dei furti avviene quando la gente è in casa, da qui è nata l’esigenza di proteggere le abitazioni e le aziende all’esterno, con i cosiddetti impianti “perimetrali”, che permettono di impedire il furto grazie alla loro tempestività di intervento.

Quindi cambia anche il modo di proteggersi?

Faccio un esempio. Una volta esistevano solo i sensori interni e quindi i ladri facevano scattare l’allarme una volta entrati e a quel punto commettevano comunque il furto, perché sapevano di avere a disposizione diversi minuti, prima che arrivassero le forze dell’ordine; mentre oggi con gli impianti perimetrali non solo riusciamo ad impedire il furto, ma riusciamo anche ad evitare lo scasso perché i malintenzionati vengono rilevati a diversi metri dai muri di casa.

C’è anche una funziona psicologica nella decisione di mettere in sicurezza la casa?

Sì, è una scelta che ha un importante valore sociale psicologico, dà sicurezza e tranquillità, dà senso di protezione sapere che se un malintenzionato tenta di entrare nella tua casa, c’è un allarme che suona ed avvisa familiari, forze dell’ordine o istituti di vigilanza.

Come è la criminalità locale?

Ci sono ladri autoctoni e ci sono bande che rimangono in Italia solo pochi giorni, si spostano di continuo e fanno razzia in quartieri interi, questa è una novità. Inoltre ci sono anche criminali particolarmente pericolosi perché non si limitano a fare il furto, ma a volte capita che malmenino i proprietari, magari pensando che in casa ci siano casseforti da svaligiare.

Qualche suggerimento per evitare i furti?

Il primo è quello di installare un buon un antifurto, non un “giocattolo preso su internet” o preso dal primo venditore che si presenta alla porta dicendo di avere il sistema numero uno al mondo, ma affidarsi ad aziende che si occupano solo di sicurezza da tanti anni e che offrono assistenza 24h al giorno, 365 giorni l’anno. Un ruolo importante lo gioca anche la sirena esterna che deve essere posizionata in bella vista, ma non deve assolutamente avere una luce che indica quando l’allarme è attivato, questo per non dare punti di riferimento ai malintenzionati.

In vent’anni ne avete viste tante.

Sì, conosciamo tutte le tecniche usate dai ladri e grazie a questo sappiamo come contrastarli. Voglio cogliere anche l’occasione per ringraziare chi, in tutti questi anni, ci ha dato fiducia, permettendoci di proteggere le loro famiglie e le loro aziende.

