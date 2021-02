Bomporto, telecamere e varchi: 100 mila euro investiti nel 2020 e nuove risorse in arrivo

BOMPORTO- Un ulteriore passo in avanti sul tema sicurezza per l’Amministrazione comunale di Bomporto: dopo gli oltre 100mila euro investiti lo scorso anno, nel 2021 destinerà nuove risorse per il controllo degli accessi e dei luoghi più frequentati dei centri di Bomporto, Sorbara e Solara. A breve verranno avviati i nuovi lavori di razionalizzazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, un intervento strutturale, finalizzato a rendere più moderna ed efficiente la rete esistente.

L’attuale sistema di videosorveglianza realizzato circa dieci anni fa, spiega l’Amministrazione nel comunicato stampa, è attivo e funzionante. Ma parte della tecnologia utilizzata è diventata obsoleta e deve essere ammodernata. Oltre all’aggiornamento degli “occhi elettronici”, per potenziare il controllo del territorio verrà installata una nuova strumentazione per la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli in transito. Le attuali apparecchiature saranno integrate con strumenti di nuova generazione, che consentono la lettura automatica delle targhe, permettendo la realizzazione di “varchi di accesso” al territorio costantemente monitorati dalle telecamere. Per dare adeguata copertura ai tre centri, la rete esistente sarà ampliata con la realizzazione di ulteriori stazioni di videosorveglianza: la nuova rete di videosorveglianza sarà costituita da 11 varchi, 4 a Bomporto, 4 a Sorbara e 3 a Solara, posizionati lungo le principali vie di accesso. Per tutte le postazioni, il progetto prevede l’implementazione della connessione con tecnologia in fibra ottica per la trasmissione dei dati alle centraline di raccolta ed elaborazione. La tecnologia utilizzata ha un software collegato al Ministero dei Trasporti e all’IVASS del Ministero dell’Interno, consentendo la condivisione delle informazioni con le forze di polizia.

Per il “piano sicurezza” l’Amministrazione comunale ha investito, nello scorso 2020, 107mila euro, di cui 85mila per videocamere e materiale tecnologico e 22mila euro per sottoservizi tecnologici di collegamento alla rete elettrica e alla fibra ottica, e nuove risorse sono destinate col bilancio 2021.

“Diamo avvio ad un piano straordinario sulla sicurezza con il quale puntiamo a migliorare sensibilmente il presidio del territorio – commenta il sindaco Giovannini –. Il primo step riguarda il monitoraggio dei varchi, con il controllo delle auto in ingresso e in uscita dai tre centri”

“Seguirà un secondo step, nel quale siamo pronti a mettere nuove risorse per l’implementazione della rete di telecamere in alcuni punti critici del territorio e nei luoghi di maggiore aggregazione, su tutti parchi, piazze e plessi scolastici. Con questo intervento vogliamo lanciare un messaggio preciso: il presidio del territorio è uno dei punti principali del nostro mandato amministrativo, su cui intendiamo investire oggi e nel futuro”- aggiunge l’assessore alla Sicurezza Marcello Mandrioli.

