Commenta il video di una sparatoria negli Usa, 14enne segnalato dall’Fbi

Un 14enne di Arezzo è finito nei guai dopo aver commentato un video su YouTube riguardante una sparatoria in una scuola americana. Il commento, in cui il ragazzo minacciava di compiere un’azione simile a quella oggetto del video, è stato, infatti, segnalato dall’Fbi, che vi ha ravvisato una estrema pericolosità, alla Polizia postale italiana che ha, in poco tempo, rintracciato la sua origine e scoperto l’identità di chi lo aveva pubblicato.

Gli agenti della Polizia postale di Arezzo, inoltre, insieme ai Vigili urbani, hanno effettuato una perquisizione domiciliare per verificare la possibile presenza di armi, poi esclusa. La vicenda ha destato sconcerto tra i familiari del ragazzo, che, da quanto emerge, non si sarebbe reso conto della gravità delle parole da lui scritte. Il 14enne è stato, quindi, segnalato alla procura dei minori.

