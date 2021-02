Corre a Mirandola da Finale per vendicarsi: brucia un’auto e si dilegua

MIRANDOLA – Nela mattinata di sabato 20 febbraio i carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di Mirandola hanno denunciato in stato di libertà una donna di Finale Emilia che, alle 5.30 dello stesso giorno, avrebbe danneggiato un veicolo. Utilizzando del liquido infiammabile, la donna avrebbe incendiato completamente il mezzo: una Mercedes appartenente a un operaio di Mirandola, per questioni personali. Il fatto è avvenuto nel cortile dell’abitazione dove vive l’uomo.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, l’incendio è stato accompagnato da alcune scritte lasciate sul portone del condominio dove risiede il proprietario del veicolo. E proprio grazie alle scritte è stato possibile, per i militari, delineare un primo indirizzo investigativo.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso nel giro di qualche ora di identificare la donna e di recuperare un accendigas domestico con cui avrebbe dato fuoco all’autovettura, i contenitori del liquido infiammabile utilizzato e un pennarello compatibile con lo strumento utilizzato per le scritte astiose sul portone di casa dell’uomo. Gli oggetti sono stati rinvenuti dai Carabinieri nell’armadietto dello spogliatoio dell’esercizio commerciale dove la donna lavora.

La donna dovrà rispondere di danneggiamento seguito da incendio.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017