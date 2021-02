Cpl Concordia, finanziamento da 43 milioni di euro

CONCORDIA – Attraverso un comunicato stampa, Cpl Concordia rende noto di aver ricevuto un finanziamento di 43 milioni di euro da un pool di istituti bancari, tra cui Bper Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Di seguito, il testo integrale del comunicato:

Cpl Concordia, una delle più importanti e longeve aziende società cooperative italiane del settore energia e servizi, beneficerà di un finanziamento di 43 milioni di euro, con garanzia Sace, concesso da un pool di istituti composto da Bper Banca nel ruolo di banca agente e co-global coordinator, da Intesa Sanpaolo e UniCredit come Bookrunner, Mla e co-global coordinator e da Bnl (Gruppo Bnp Paribas), Banco Bpm, SanFelice1893 Banca Popolare, e Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) nel ruolo di Mla; Dla Piper, White & Case, Zulli e Tabanelli, Pirola Corporate Finance sono gli advisors legali e finanziari che hanno assistito rispettivamente il pool di banche e Cpl Concordia nell’operazione.

Il finanziamento è stato garantito in tempi brevi da Sace tramite Iaranzia Italia, lo strumento del decreto liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

La somma a disposizione dell’azienda è destinata a finanziare investimenti, costi del personale, capitale circolante, stabilimenti produttivi e attività situate in Italia, sostenendo la società nella fase di ripresa post-emergenza sanitaria e continua crescita.

Ermanno Ruozzi, direttore regionale Emilia Centro di Bper Banca, ha dichiarato: “Il nostro Istituto è sempre attento a intercettare le esigenze delle aziende. In particolare in questa fase vogliamo essere in prima fila nel partecipare a operazioni che diano un valido contributo alle imprese sulla strada della ripresa. Cpl Concordia rappresenta oltretutto una realtà che si è sempre distinta per progettualità e innovazione: siamo certi che questo intervento, realizzato anche con il prezioso supporto della nostra direzione imprese e corporate finance, porterà benefici ai territori di riferimento”

Pierluigi Capelli, direttore generale di Cpl Concordia, ha sottolineato: “Siamo molto soddisfatti per la conclusione di questa operazione, che vede la nostra società essere nuovamente finanziata dai più importanti istituti di credito nazionali, dopo le vicissitudini degli anni passati. Anche Cpl ha avuto ripercussioni derivanti dal Covid ma non tali da minare i suoi fondamentali, che erano e restano buoni, e l’ottenimento di questo importante finanziamento ne è la prova. Ora potremo dare maggior spinta allo sviluppo e alla crescita del nostro fatturato e dei margini, oltre ad avere un’ulteriore leva determinante a sostegno del capitale circolante e quindi, indirettamente, dei nostri fornitori e clienti. Continueremo pertanto decisi con la digitalizzazione, la conseguente revisione dei nostri processi operativi e con lo sviluppo e la crescita delle nostre competenze”.

Il responsabile mid Corporate Centro-Nord di Sace Marco Mercurio ha commentato: “Il nostro intervento ha permesso a Cpl Concordia di rafforzare la road map di crescita e di confermare i piani occupazionali, nonostante il momento, quanto mai complesso, che stiamo affrontando. Sace è orgogliosa di sostenere le attività di un’azienda che rappresenta un punto di riferimento in un settore strategico per il paese, come quello energetico”.