Erano a San Prospero senza giustificazione, due stranieri sanzionati

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Nel pomeriggio di domenica, a San Prospero, i militari della stazione Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente due stranieri, domiciliati in altra regione, sorpresi in paese in violazione del divieto di spostamento.

