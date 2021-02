Fattoria Bosco, iniziativa per combattere lo spreco alimentare

Il 5 febbraio scorso è stata la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. La Fattoria Bosco ha voluto contribuire proponendo un baratto: ecco l’annuncio dalla sua pagina Facebook:

Tutti i sabati dalle 9.30 alle 12.30, portaci il pane vecchio e gli scarti di verdura, li useremo per i nostri animali della fattoria. In cambio ti regaleremo uno dei nostri prodotti a km0: farina di ceci, farina di orzo, farina di segale, farina di farro, ceci, orzo e farro perlato, miglio. Sarà un’ottima occasione per salutare gli animali della fattoria!

Per riassumere tu ci porti i tuoi scarti, che riutilizzeremo, e noi li convertiamo in prodotti utilizzabili.

Utilizzando gli scarti per nutrire i nostri animali, ci raccomandiamo di non portare pane ammuffito e verdure marce.