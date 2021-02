Finale Emilia, modifica temporanea della circolazione stradale in via Trento e Trieste

FINALE EMILIA- Per lavori di smontaggio gru di cantiere, martedì due febbraio dalle ore 8 alle 18, la circolazione di via Trento e Trieste, all’altezza dell’intersezione con via Petocchi, subirà delle modifiche.

Nel dettaglio, l’ordinanza segnala l’istituzione di:

– una strettoia asimettrica e conseguente senso unico alternato, disciplinato da movieri che dovranno essere messi a disposizioni- il divieto di sosta, con rimozione, limitatamente al tratto di via Trento Trieste interessato

