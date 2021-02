In giro di notte con un coltello, 25enne nei guai

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Carpi, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà la Procura di Modena un giovane venticinquenne del posto il quale, poco prima, in via Cantina della Pioppa, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 cm, nascosto nello zaino.

Nella circostanza il ragazzo è stato anche sanzionato per aver violato le norme vigenti in materia di contenimento della diffusione epidemiologica, assieme ad altri tre suoi accompagnatori, per aver circolato a bordo di autovettura In violazione del divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, senza giustificato motivo.

Nel corso della stessa notte i carabinieri di Carpi, a seguito di un controllo nelle vie del centro, hanno denunciato alla Procura di Modena, un trentacinquenne moldavo il quale, richiesto di fornire le proprie generalità, ne ha declinate di false, attribuendosi un nome ed un cognome di fantasia invece realmente appartenuto ad un noto principe di una regione romena del passato.

Altro episodio criminale riguarda un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, fermato poiché poco prima, presso la sua abitazione, a seguito di un diverbio scaturito per questioni futili, in presenza dei figli minori di 12 e 5 anni, ha percosso la moglie, procurandole un trauma policontusivo giudicato guaribile in giorni 10. La donna i bambini sono stati affidati ai servizi sociali.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017