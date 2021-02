L’ANPI di Finale Emilia boccia intitolazione di una via a Norma Cossetto decisa dal Consiglio comunale

Apprendiamo che il consiglio comunale di Finale Emilia ha approvato con i voti della maggioranza e dei 5 Stelle una mozione presentata dalla destra per intitolare una via a Norma Cossetto, giovane vittima delle foibe.

Per comprendere quei drammatici fatti non si può ignorare che maturarono in un contesto caratterizzato dalle violenze e dall’italianizzazione forzata conseguenti all’occupazione italiana dell’Istria negli anni del ventennio fascista fino ai campi di concentramento italiani (il più tristemente famoso è Arbe) in cui venivano deportati slavi e antifascisti.