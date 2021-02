Lite coniugale, picchia la moglie e la minaccia con un coltello

CASTELFRANCO EMILIA- Lite coniugale a Castelfranco, aggredisce la moglie picchiandola e minacciandola con un coltello. Arrestato dai Carabinieri un 38enne marocchino per lesioni personali e minaccia grave.

Nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio, intorno alle 14.30, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, sono intervenuti in un’abitazione del paese, dove era in atto una violenta lite coniugale.

A segnalare l’aggressione, la figlia dei coniugi, una bambina di 10 anni che, spaventata ma lucida, era riuscita a chiamare il 112 e segnalare che il padre stava minacciando la mamma con un coltello.

I Carabinieri di Castelfranco si sono precipitati nell’appartamento, giungendo dopo pochissimi minuti dalla chiamata, bloccando l’uomo e prestando soccorso alla donna: una 31enne marocchina che aveva già ricevuto un pugno in faccia. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono stati riconosciuti alcuni giorni di prognosi per il trauma facciale.

Sul posto è stato sequestrato il coltello da cucina e l’uomo è stato tratto in arresto per lesioni personali e minaccia grave. Nella giornata di giovedì 12 febbraio, a conclusione della direttissima, nel convalidare l’arresto è stato imposto all’uomo l’allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.

