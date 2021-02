Mirandola, tamponamento in via Dosso: a bordo una bimba di nove anni

MIRANDOLA- Tamponamento di due vetture a Mirandola, in via Dosso nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio. Una Bmw (con alla guida un uomo e una bambina di nove anni) e una Dacia Sandero (guidata da un uomo, senza altri passeggeri a bordo) sono entrate in collisione. Fortunatamente lo scontro non è stato violento e i passeggeri non hanno riportato conseguenze. Soltanto la bimba di nove anni è stata trasportata all’ospedale di Mirandola per accertamenti.

Intervenuti sul posto un’ambulanza e la Polizia Locale Area Nord per i rilievi di legge.

