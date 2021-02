Soliera, potatura alberi: dal 22 al 27 febbraio divieto di sosta in via Garibaldi

SOLIERA – Dal giorno 22 febbraio al giorno 27 febbraio, a Soliera, per l’esecuzione di lavori di potatura alberature sul terreno comunale, sono stati previsti dall’ordinanza dello scorso 12 febbraio il divieto di sosta (con rimozione forzata dei veicoli) e il restringimento della carreggiata in via Garibaldi, precisamente nel tratto da via IV novembre a via Marconi. Il divieto di sosta varrà nei giorni indicati dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

