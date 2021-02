Unione Area Nord a rischio commissariamento, Insieme per San Felice: “Dal centrodestra comportamenti inaccettabili”

Unione Area Nord a rischio commissariamento dopo la notizia del voto del centrodestra sanfeliciano sul bilancio dell’ente., Insieme per San Felice: “Dal centrodestra comportamenti inaccettabili”. Commentano dalla compagine di centrosinistra:

Le dichiarazioni della maggioranza a San Felice sul Panaro sulla volontà di non votare il bilancio dell’Unione sono molto gravi e ne rendono concreto il rischio di commissariamento. Ancora una volta il gruppo di Noi Sanfeliciani si dimostra particolarmente abile nello sparare a zero sull’Unione, ma quando si tratta di trovare soluzioni, risolvere problemi e prendersi responsabilità, pur ricoprendo il ruolo di amministratori, risulta non pervenuto.

Restiamo totalmente sconcertati da chi bolla come “drenaggio di risorse” le maggiori spese necessarie per il sociale, per le persone in difficoltà e per il personale deputato a fronteggiare questa emergenza.

Sarebbe inoltre ora di smettere di raccontare bugie sulla situazione finanziaria del comune di San Felice. A coloro che si stracciano le vesti per non essere in grado di trovare 160mila euro in più da destinare al bilancio dell’Unione se non tassando di più i sanfeliciani, vorremmo chiedere se sono gli stessi che circa due mesi fa hanno cercato di impegnare, senza riuscirci, più di un milione di euro di risorse pubbliche per interventi sullo sport.

A fine ottobre 2020 il neo-assessore al bilancio aveva dichiarato di voler spendere più di 400.000 euro di tesoretto per ridurre le spese del 2021, ma poi non è andato avanti. La maggior parte per un nuovo campo in sintetico.

Delle due l’una, ma non solo.

In più nel 2020, grazie alle risorse finanziarie ereditate, è stato finanziato nuovo campo in sintetico a Rivara, il nuovo terzo campo da tennis coperto e un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico.

Ecco, ora non vorremmo che il Sindaco e la maggioranza dicessero che non ci sono 160.000 euro per le esigenze dei più deboli, per le maggiori esigenze di assistenza ai ragazzi disabili a scuola, per gli anziani non autosufficienti, per le famiglie in stato di povertà per l’emergenza pandemica. Anche perchè le scelte del bilancio dell’Unione sono il risultato degli obiettivi che ogni amministrazione ha apportato al bilancio, quindi anche quelle volute dalla stessa giunta di San Felice

Sarebbe quindi il caso di impegnarsi ad amministrare seriamente, svestendo una volta per tutte i panni dell’ opposizione che dopo due anni cominciano a stare stretti, iniziando a dire chiaramente quali sono le vostre intenzioni: far saltare l’Unione facendo il gioco della Lega mirandolese o lavorare per ricostruirla e tutelarla?