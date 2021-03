Al parco di San Prospero si gozzoviglia e si lascia l’immondizia dove giocano i bambini

SAN PROSPERO – Al parco di San Prospero si gozzoviglia e si lascia l’immondizia dove giocano i bambini. Le prime giornate di sole hanno svelato le cattive abitudini di certa gente maleducata , come i padroni dei cani ce lasciano i loro animali defecare in giro e non raccolgono le deiezioni.

Poco diversi sono quelli che mangiano e bevono – magari aggregandosi in barba alle ordinanze – e lasciano i resti lì, invece di separarli e smaltirli correttamente a casa

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017