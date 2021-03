Biblioteca comunale di Cavezzo: in partenza il 10 marzo il ciclo itinerante di letture musicali

CAVEZZO- Il progetto di ciclo di letture musicali “Il Maestro e Margherita” -strutturato in otto appuntamenti– partirà il 10 marzo dalla biblioteca comunale di Cavezzo: ciascun incontro verrà organizzato nelle diverse sedi bibliotecarie dei Comuni modenesi dell’Area Nord della provincia di Modena.

Ideato nell’ambito di “TiPì – Stagione di Teatro Partecipato 2020/2021” dall’Associazione Culturale Nahia, il progetto prevede la realizzazione di una lettura musicale “Il Maestro e Margherita”.

Le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 non permettono al momento attività culturali in presenza: per questo motivo l’intera manifestazione avverrà in modalità online.

Per quanto riguarda il Comune di Cavezzo il locale individuato per la realizzazione dell’appuntamento (e la trasmissione online in diretta) sarà appunto la biblioteca, al primo piano di via Rosati 46.

Come specificato dall’amministrazione comunale, la sala biblioteca è già equipaggiata della strumentazione tecnica necessaria alla realizzazione dell’attività (come l’adeguata velocità Mbps in upload della rete internet), l’Associazione Nahia provvederà ai dispositivi di microfonazione e ripresa video.

