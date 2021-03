Camposanto, rifiuti abbandonati sulle panchine del paese

CAMPOSANTO – L’assessora con delega ai Servizi Sociali e alla Persona, alle Pari Opportunità e alla Gentilezza del Comune di Camposanto, Ursula D’Agata, ha richiamato, attraverso un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale di Camposanto, l’attenzione su alcuni episodi di inciviltà avvenuti recentemente, quando, come si può vedere dalle foto sottostanti, sono stati ritrovati dei rifiuti abbandonati sulle panchine del paese. Questo il contenuto del post dell’assessora:

E’ bello vedere le panchine ripopolate, vissute, in cerca di un po’ di normalità, ma è anche vero che tutti devono avere lo stesso piacere di usufruire della panchina pulita dopo di voi. Non siate ineducati, prendetevi cura del bene comune perché aiuta a rendere migliore la qualità del vivere in comunità.