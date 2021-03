“Favole al telefono” di Gianni Rodari: l’audiolibro dei record

CARPI- Venerdì 26 marzo sarà pubblicato sul canale YouTube di Radio Carpi Nuova l’audiolibro completo di “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

La data non è casuale: infatti, esattamente un anno prima, era stato pubblicato il primo dei settantuno episodi dell’audiolibro-podcast di “Favole al telefono” in cui, in ogni puntata, Francesco Natale leggeva un capitolo. L’audiolibro ha scalato le classifiche nazionali di podcast di racconti per bambini e ad oggi- stando ai dati elaborati da YT Studio e da InLab- conta circa 30mila riproduzioni provenienti da YouTube e da ben sette piattaforme streaming (tra cui Spotify e Google Podcasts).

Parlando del video prodotto da Radio Carpi Nuova, Francesco Natale spiega:” Si tratta di un unico video di oltre tre ore e un quarto che racchiude tutte le favole. In questo modo sarà più comodo ascoltare l’audiolibro completo dato che non si è costretti a cercare ogni singolo capitolo”.

Parlando poi di “Favole al telefono” dichiara: “È un vero e proprio capolavoro, non un semplice libro per bambini. Spesso le favole hanno più chiavi di lettura e anche un adulto potrebbe trovare ottimi spunti di riflessione“.