Finale Emilia, Corte dei Conti contesta a Gerrini 337mila euro per danni al Comune

FINALE EMILIA – A Giulio Gerrini, ex capoufficio dei Lavori pubblici del Comune di Finale Emilia, già condannato a seguito dell’inchiesta Aemilia, la Corte dei Conti contesta 337mila euro per “grave nocumento all’immagine di un importante Comune emiliano ad opera del responsabile dei Lavori pubblici “. La cifra, ricorda la “Gazzetta di Modena”, rappresenta il triplo del valore delle utilità illecite lucrate dall’ex responsabile del Servizio lavori pubblici, riconosciuto in sede penale colpevole in via definitiva di episodi plurimi di abuso di ufficio tra il 2012 e il 2015″. A Gerrini, nel corso del processo Aemilia, è stato contestato l’incasso di circa 112mila euro di incentivi alla progettazione. “Premio” equivalente circa al 2% di ogni progetto elaborato e appaltato.

