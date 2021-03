Finale, Ponte Vecchio: il progetto non convince la Regione e il ponte resta chiuso

FINALE EMILIA- Resta ancora chiuso il Ponte Vecchio di Finale Emilia: la Regione Emilia- Romagna ha inoltrato al Comune richieste di integrazioni in vista dell’approvazione dei 341mila euro regionali richiesti dal Comune.

Da quanto rivelato dal consigliere Stefano Lugli, il documento regionale segnalerebbe che “il progetto esecutivo, vista la limitata disponibilità delle risorse finanziarie e la vicina presenza di un ponte di caratteristiche di portata presumibilmente superiori, conferma l’impostazione di uno stralcio parziale, non esaustivo di tutte le vulnerabilità statiche e sismiche del ponte (per il quale continuerebbero quindi a mantenersi limitazioni di carico post intervento)”. E ancora: “il progetto non prevede la riparazione dei danni da sisma, condizione imprescindibile per la finanziabilità” e non interviene con “le necessarie riparazioni dei danneggiamenti su pile e spalle, non oggetto di opere di rinforzo, e per le quali il consolidamento statico dell’impalcato condurrà comunque ad un aggravio dei carichi.”

” Il quadro che ne esce è sconfortante– scrive Lugli- Il ponte vecchio è già stato chiuso per parecchi mesi tra il 2017 e il 2018, poi riaperto e di nuovo chiuso dal febbraio 2020 con disagi enormi per tutta la comunità e in particolare per le attività collocate sull’altra sponda del fiume. E a più di un anno dalla chiusura del ponte la progettazione non è conclusa, allungando ulteriormente i tempi di un intervento strategico e atteso da tutti per il quale è evidente che occorrono anche risorse comunali rispetto a quelle stanziate dalla Regione”.

“Il sindaco aveva promesso l’avvio dei lavori per il mese di gennaio e la riapertura del ponte entro l’estate- continua Lugli- scadenze che non potranno essere rispettate e che confermano come la gestione del patrimonio pubblico da parte della giunta Palazzi sia inadeguata rispetto alle necessità e ai problemi della città. Una situazione che denunciamo da anni e che la maggioranza di centrodestra continua a ignorare con il risultato di consegnare Finale Emilia all’immobilismo”.

