Italpizza: da gennaio nuovi aumenti retributivi per i dipendenti

MODENA- Nelle ultime settimane si sono tenuti diversi incontri tra Italpizza e l’appaltatrice Evologica da un lato e le OOSS (Cgil Cisl e Uil) dall’altro, in merito alla progressiva applicazione dell’accordo sottoscritto lo scorso 17 luglio 2019, il quale prevede per il 2021 una secondo aumento salariale dei minimi contrattuali per i lavoratori del cantiere Evologica.

Quest’ultima si è resa responsabilmente disponibile a erogare ai lavoratori aventi diritto del cantiere Italpizza S.p.A. di Modena, già dal gennaio 2021, l’integrazione salariale. Gli aumenti verranno inseriti nella busta paga di competenza del mese di marzo (che verrà erogata ad aprile) con gli arretrati a copertura dei mesi di gennaio e febbraio.

“Nonostante il distanziamento sociale dettato dalla pandemia siamo vicini ai lavoratori -afferma il

direttore generale di Italpizza Andrea Bondioli– e sia nello spirito delle buone relazioni sindacali sia

nel totale rispetto dei lavoratori, abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per tener fede agli impegni

assunti. Con l’inizio del 2022 -conclude Bondioli- si procederà all’internalizzazione del processo

produttivo del sito di Modena, dando completezza all’accordo raggiunto con le OOSS nel luglio 2019

che sancì un nuovo modello di relazioni sindacali.“