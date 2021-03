Lara Lugli, solidarietà dal mondo sportivo e dalla politica

SOLIERA- La notizia del contenzioso di Lara Lugli con il Volley Pordenone– per la rescissione del contratto nel 2019 per una gravidanza dell’atleta – ha fatto veramente il giro del mondo e gesti di solidarietà per la pallavolista sono arrivati un po’ da “ogni dove”: dal mondo dello sport, del cinema e da quello della politica.

Anche il Pd di Soliera ha espresso, in una nota stampa, una grande vicinanza all’atleta, che oggi gioca per la squadra solierese Volley 150.

Ecco il comunicato del Partito Democratico di Soliera:

“L’Assemblea congressuale del Circolo Pd di Soliera esprime la massima solidarietà a Lara Lugli che ha avuto la forza di denunciare la violenza psicologica subita, nel momento in cui le hanno negato, di fatto, il diritto alla gravidanza. E’ un atteggiamento retrivo che condanniamo senza indugi. Ancora una volta, purtroppo, sono stati calpestati i diritti delle donne a decidere come persone della propria vita, quando invece le donne sono fonte di vita, sono risorsa primaria e ricchezza per la società intera. Sicuramente la strada è ancora lunga, è un percorso culturale che deve maturare in ogni ambito, principalmente nella mente di ognuno, ma come Partito democratico continueremo a impegnarci per garantire pari diritti e dignità alle donne nella vita familiare, lavorativa, sociale e sportiva.

A Lara, che oggi gioca nella Volley 150 di Soliera, tutto il nostro affetto”.

