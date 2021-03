Mirandola, incendiata un’auto dell’Asl. In corso gli accertamenti

MIRANDOLA – A Mirandola, nella serata di venerdì 19 marzo, intorno alle ore 21, è stata incendiata una Fiat Panda dell’Asl, in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Locale e della Compagnia di Carpi. Sono tuttora in corso gli accertamenti per capire l’origine dell’incendio.

