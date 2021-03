“Nel bilancio Area Nord si preparano tagli al sostegno nelle scuole, alle politiche giovanili e alle scuole paritarie”

Un consiglio molto importante perché si voterà il bilancio di previsione 2021/2023 dell’Unione. Bilancio da cui dipendono le risorse da stanziare per erogare i servizi ai cittadini del nostro territorio. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e liste civiche di Centro Destra hanno presentato alcuni giorni fa un emendamento al bilancio che chiede un taglio di oltre 750.000 euro. Questo emendamento è stato definito come necessario per ottenere un risparmio economico da parte dell’Unione.

Se entriamo nel dettaglio dei tagli proposti, ripartiti su vari capitoli di spesa, notiamo subito che una parte del taglio, se venisse approvato dai consiglieri dell’Unione, inciderebbe in particolare modo: – sulle ore degli educatori di sostegno scolastico a scuola e nei centri estivi (-199.000 Euro) – sui contributi comunali alle scuole materne paritarie (-30.000 Euro) – sulle politiche giovanili (-20.000 Euro).

Questi sono servizi fondamentali per i quali io e gli altri assessori all’istruzione Ucman abbiamo confermato, nei mesi scorsi, il nostro impegno in varie sedi istituzionali (come la conferenza degli assessori del servizio istruzione Ucman).

Le somme previste per i servizi sono state da noi validate, difese e sostenute. E ora vediamo proposti questi tagli, a mio avviso, inammissibili.

Inammissibili perché la riduzione di risorse economiche in questi ambiti si traduce in: – meno ore per gli educatori che nelle nostre scuole svolgono il prezioso compito di integrare le ore di sostegno sugli alunni con disabilità – meno risorse per le scuole paritarie, già in difficoltà a causa dei maggiori costi, in virtù di una riorganizzazione dei servizi per adeguarsi ai protocolli covid – meno risorse per le politiche giovanili.

Questi tagli, se accettati e votati dalla maggioranza del Consiglio, consentiranno sicuramente ai singoli Enti comunali di avere un’economia di spesa, ma avranno ricadute importanti sulle famiglie e sui servizi.