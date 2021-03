Noi commessi del supermercato, a rischio tutti i giorni e non ancora vaccinati – La Lettera

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, ricordando come da più di un anno siano proprio commesse e commesse, cassiere e cassieri, in prima linea nell’interrelazione sociale con la popolazione, con tutti quelli che vanno al supermercato per distrarsi un po’, sperare di fare quattro chiacchiere, cambiare aria. E non solo. Perché a volte, c’è anche chi attacca briga.

Un lavoro in più per i dipendenti dei negozi, grandi e piccoli, per il quale non sono nè remunerati nè – denunciano loro – considerati e valorizzati come sarebbe giusto.

Ecco la lettera.

Sono Rosa Lavoro a stretto contatto con il pubblico Da quando è iniziata la Pandemia Lavoriamo senza tutela, a volte credo che proprio chi ci governa si è dimenticato di noi, che siamo una fetta importante in una fase terribile per tutti, abbiamo paura, come tutti, ma evidentemente non siamo visti come soggetti a rischio, quando invece ne facciamo parte Le persone con le quali lavoriamo Tante volte non rispettano le regole, devi barattare con gli occhi un senso di responsabilità che non sempre hanno, siamo stanchi, stremati da turni faticosi, ma siamo fortunati perché tanta gente ha perso il lavoro causa covid,ma chiediamo di essere tutelati, credo sia un diritto di tutti. Grazie per l’attenzione, Rosa

