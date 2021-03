San Possidonio, presentato il progetto dell’hospice nell’area dell’ex fornace

SAN POSSIDONIO- Si è tenuta lunedì 8 marzo, in modalità di videoconferenza, la presentazione del progetto per la realizzazione dell’ hospice, nell’area dell’ex fornace di San Possidonio.

Presenti i sindaci dell’Unione Comuni Area Nord e delle Terre d’argine, il presidente della Fondazione San Martino, l’avvocato Daniele Monari e l’architetto Antonio Armaroli.

Questo passaggio fondamentale, spiega il Comune di San Prospero nel comunicato stampa, avviene dopo il parere favorevole degli enti di controllo preposti e l’approvazione del Piano Particolareggiato . Diversi sono stati gli interventi dei partecipanti e i quesiti posti ai tecnici che hanno elaborato una progettazione con caratteristiche tecniche estremamente all’avanguardia. E’ stata sottolineata con forza la grande importanza della struttura mancante nel nostro territorio, sia per i malati terminali che per le loro famiglie. Il sindaco Casari conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per la sistemazione dell’area verde adiacente la struttura, auspicando il più ampio sostegno da parte delle istituzioni per una rapida esecuzione dell’opera.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017