San Prospero, la replica del sindaco Borghi alle critiche dell’opposizione

SAN PROSPERO- In merito alle dichiarazioni del Gruppo consiliare “San Prospero per il cambiamento”, il sindaco di San Prospero Sauro Borghi ha affidato a una nota stampa alcune precisazioni.

Ecco il comunicato stampa del sindaco:

“Riguardo all’assenza prolungata di un segretario comunale, faccio notare che in Italia ci sono poco più di 2200 segretari comunali per circa 8000 comuni presenti su tutto il territorio nazionale.

Nonostante le evidenti difficoltà che derivano da questa situazione, non abbiamo mai smesso di lavorare per trovare una figura professionale di questo tipo. Dal 2014 e sino al 2019 era stata

costituita una convenzione con i comuni di Cavezzo e Medolla e dal giugno 2019 abbiamo attuato il rinnovo per trovare un nuovo segretario comunale; è stato pubblicato regolarmente l’annuncio, puntualmente andato deserto.

La buona notizia è che di recente siamo riusciti a trovare un vicesegretario e potremo quindi organizzare Giunte e Consigli comunali, ma stiamo comunque continuando a lavorare per assumere un segretario.

Si lamenta poi l’assenza di un responsabile unico del Procedimento e di personale all’interno dell’Ufficio tecnico: in questo caso la situazione è un po’ più complessa di come la presenta l’opposizione.

Durante l’emergenza sisma il nostro Ufficio tecnico era composto da cinque dipendenti di ruolo e da 11 tecnici da agenzia interinale. A oggi rimangono due dipendenti di ruolo e due interinali sisma. Abbiamo istituito un bando 110 per trovare nuova figura professionale (responsabile opere pubbliche e RUP), oltre che un concorso per il responsabile dell’area tecnica. Nel frattempo abbiamo fatto ben

quattro convenzioni con Carpi, San Felice sul Panaro, Medolla e Castelnovo Bariano a scadere nei prossimi mesi per porre rimedio alla carente situazione, con tutte le difficoltà del caso nel reperire

personale qualificato e di alta specializzazione.

In merito alla Casa del Volontariato, ricordiamo che il RUP aveva dato piena disponibilità a fornire gli atti richiesti dal gruppo ‘San Prospero per il Cambiamento’. Pertanto non è assolutamente vero che,

come si legge nella nota del gruppo d’opposizione, il Comune ha ‘continuato a glissare facendo finta di niente’. Voglio anche sottolineare che, nonostante l’esposto alla Prefettura che di

conseguenza ha portato il naturale e dovuto controllo dei Carabinieri, è emersa l’assoluta regolarità del cantiere e la piena rispondenza degli atti amministrativi relativi alla Casa del Volontariato.

Insomma, questa Amministrazione non ha nulla da nascondere e va a testa alta per la serietà e la trasparenza del suo operato.

Per concludere, siamo sempre disponibili ad ascoltare chiunque desideri contribuire realmente al bene della nostra comunità, nella consapevolezza delle ulteriori difficoltà causate dal Covid-19 e dalla comunicazione di recesso dall’Ucman del Comune di Mirandola, che ha di fatto ingessato l’ordinaria attività”.