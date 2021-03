San Prospero per il cambiamento: “Ultimo Consiglio comunale a dicembre e manca una data per il prossimo”

SAN PROSPERO – Attraverso una nota stampa, il gruppo consiliare San Prospero per il cambiamento lamenta una serie di problemi organizzativi e la mancanza di figure chiave nell’amministrazione comunale di San Prospero. Di seguito, il contenuto della nota:

“L’ultimo Consiglio comunale a San Prospero è del 30 dicembre 2020 e ad oggi ancora non è stata comunicata una data per il prossimo. Pensiamo che in nessun altro comune dell’Unione ci sia una situazione simile dove in passato per organizzare un seduta abbiamo accettato anche una convocazione all’ora di pranzo. Il comune di San Prospero è senza un Segretario comunale da inizio mandato dell’attuale amministrazione. La mancanza di una figura amministrativa di controllo ed autorizzativa rallenta di fatto le attività quotidiane oltre che le predisposizioni di giunte e consigli. Le funzioni di un segretario comunale sono a garanzia di una corretta amministrazione oltre che di riferimento tecnico alle esigenze delle minoranze.

L’individuazione a random di segretari in forza ad altri comuni fa venir meno la possibilità di un confronto con una figura stabile di riferimento per tutte le esigenze, sia del personale che degli amministratori. Paradossale appare la situazione legata alla mancanza di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nel nostro Comune, che ci costringe ad andare in prestito con dei “comandi” mensili a ore di dipendenti di altri enti, con conseguente rallentamento dei lavori. Basta guardare la sospensione di lavori pubblici già deliberati e fermi per la mancanza di un Rup. La situazione degli uffici tecnici è pertanto la più penalizzata, in parte legata alla mancanza di posizioni organizzative di riferimento ed in parte legata alla “fuga” di numerosi dipendenti che hanno preferito andare a lavorare in altre amministrazioni. Questo comporta ovviamente rallentamenti nell’evasione delle pratiche e lamentele che ci sono giunte da parte di cittadini in attesa da mesi di poter evadere un accesso agli atti o una pratica edilizia. L’ultima commissione svolta per l’assunzione di un 110 per l’edilizia nel Comune di San Prospero, dove erano candidate solo due persone, è andata a vuoto per rinuncia dei candidati che non si sono presentati e questo la dice lunga sulle difficoltà di assunzioni che incontra questa amministrazione.

Questo gruppo consiliare ha già inoltrato tre segnalazioni al Prefetto di circostanziate anomalie, prima fra tutte la gravissima violazione della mancata consegna degli atti richiesti da oltre 1 anno e mezzo sui lavori progettuali della Casa del Volontariato…stiamo ancora aspettando una risposta dalla prefettura e dal Comune stesso che continua a glissare la richiesta facendo finta di niente. A tale proposito ci chiediamo e si chiedono in tanti: quando verrà consegnata la Casa del Volontariato che doveva essere pronta a settembre del 2019 come preannunciato durante la campagna elettorale? E perché tutto questo ritardo?”