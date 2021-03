Sisma, prorogare lo stato di emergenza a fine 2022? L’appello di Palma Costi

MEDOLLA, MIRANDOLA, CAVEZZO, CAMPOSANTO- “Prorogare lo stato di emergenza dei Comuni del cratere a fine 2022“- è l’appello che la consigliera Palma Costi rivolge ai parlamentari affinché si adoperino a far slittare il termine, fissato alla fine del 2021.

“Tale provvedimento – sostiene la consigliera regionale – consentirà ai nostri Comuni di completare gli interventi, alcuni dei quali hanno anche dovuto subire dei rallentamenti causati dall’emergenza pandemica. Bisogna consentire a tutti di portare a compimento i lavori anche per non disperdere risorse pubbliche già stanziate. Sul tema presenterò una risoluzione in Assemblea Legislativa – annuncia la consigliera modenese – L’attuale situazione non deve far dimenticare le altre emergenze e l’inserimento della proroga nel decreto Sostegni può essere un’occasione utile per risolvere questo problema. Molto abbiamo fatto in questi anni. Serve un ulteriore passo capace di testimoniare nuovamente alle comunità colpite, ai Comuni, al mondo dell’impresa e del lavoro la vicinanza, la sensibilità e l’impegno delle istituzioni e dei suoi rappresentanti per i territori colpiti”.