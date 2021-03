Solidarietà e beneficenza il tema di oggi di “Viaggio su MAR…TE”

Nella settimana Santa che porta alla Pasqua, si parlerà di solidarietà e beneficenza in “Viaggio su MAR…TE” che torna questa sera alle ore 20:00 in rigorosa diretta sulle pagine Facebook: “Locanda Abbazia”, “Vivi Nonantola”, “Sulpanaro.net” e “La Romagna da Vivere” e sul canale youtube “Arts Video”.

Si tratta di un viaggio attraverso un ponte ideale fra l’Emilia e la Romagna alla ricerca di notizie positive, attualità, storia, arte, iniziative, proposte, cucina, natura e tanto altro con un ospite in studio a puntata e altri collegati a distanza, oltre all’interazione con il pubblico da casa con messaggi in diretta. Come detto si va in onda (emergenza sanitaria permettendo) ogni martedì alle ore 20:00 per dar modo di scoprire le cose belle del nostro territorio, per ascoltarsie imparare. Sarà possibile intervenire in diretta con domande e messaggi al 320 0950556, anche Whatsapp.

Ospite in studio in questa terza puntata di “Viaggio su Mar…Te” (Mare Territorio) sarà Nino Pisa della Compagnia Teatrale “Fratelli d’Itaglia”, mentre in collegamento esterno ci saranno Massimiliano Ferrari e Stefano Melotti dell’Associazione “Carrozze Sotto Rete” con i quali parleremo di beneficenza e solidarietà. La puntata come sempre verterà anche sullo scambio di idee con il pubblico che potrà intervenire da casa e con i soliti spazi dedicati ad attività fisica grazie al nostro coach Antimo Pedata e la ricetta di cucina della nostra Rodica.

Spazio anche alle bellissime e suggestive immagini sia della riviera che dell’entroterra romagnolo grazie ai nostri amici de “La Romagna da Vivere”. Sarà possibile intervenire in diretta con domande e messaggi al 320 0950556, anche Whatsapp.

Questo martedì la puntata sarà visibile anche sulla pagina Facebook di Sul Panaro

