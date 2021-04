Aperture 1 maggio: il Pci contrario all’ordinanza del sindaco

CARPI- Il Partito Comunista italiano si schiera contro l’ordinanza del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, che consente a “barbieri, parrucchieri, estetiste e mestieri affini” l’apertura straordinaria e facoltativa dell’attività nella giornata di sabato 1 Maggio 2021.

“Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà che hanno vissuto e stanno vivendo queste attività

artigianali di servizio alla persona e dei disagi che la sospensione e la limitazione di queste medesime

attività (come di altre) hanno causato alla cittadinanza- scrive il Pci in un comunicato stampa- Crediamo però che non sia in tal senso risolutiva l’apertura in occasione di una delle poche e fondamentali festività civili riconosciute, e fondanti, della nostra Repubblica”.

“Come comunisti siamo al fianco dei sindacati nelle loro azioni tese, anche in questo caso, a difendere e

valorizzare i diritti dei lavoratori anche in questo caso– conclude il comunicato- e invitiamo tutti i cittadini sinceramente democratici e progressisti, che sono tanti a Carpi come Modena e in tutta la provincia, a celebrare degnamente la Giornata dedicata ai Lavoratori”.

