Bomporto, slitta l’intervento di riqualificazione stradale nel tratto Gorghetto-San Michele

BOMPORTO – L’intervento di riqualificazione stradale, in programma nelle scorse settimane, nel tratto Gorghetto-San Michele è slittato in avanti di qualche settimana. Ad annunciarlo, il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, che, tramite la propria pagina Facebook, spiega i motivi che hanno portato al rinvio dei lavori:

“L’importante intervento di riqualificazione stradale, nel tratto Gorghetto-San Michele, finalizzato alla moderazione della velocità, annunciato lo scorso autunno e in programma nelle scorse settimane, è slittato in avanti, ma per validi motivi che siamo sicuri non solo verranno compresi dai residenti ma anche apprezzati. Raccogliendo le richieste e le segnalazioni dei cittadini presenti all’incontro pubblico fatto a Gorghetto, si sono aggiunte due ulteriori migliorie.

La prima, concordata con AIMAG, è il prezioso intervento di sistemazione dei numerosi tombini stradali che in quel tratto erano traballanti e fonte di rumori molesti; lavoro già completato e molto soddisfacente. Il secondo intervento migliorativo, propedeutico alla realizzazione della segnaletica orizzontale (a terra), è l’asfaltatura dei punti più malmessi del tratto in oggetto, lavori a cura della Provincia attesi a breve. È evidente che non avrebbe avuto senso posare a terra le nuove segnaletiche senza prima aver sistemato tombini e asfalto, quindi si è scelto di rinviare di qualche settimana l’annunciato intervento.

In ogni caso, dopo le festività Pasquali, pur in attesa delle asfaltature della Provincia, la ditta incaricata dovrebbe aprire il cantiere e cominciare a posizionare strutture per la segnaletica verticale. L’obiettivo è, nonostante le difficoltà organizzative date dal periodo di restrizioni e vincoli, terminare i lavori entro l’estate”.