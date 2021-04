Cade dalla moto, passeggera ferita sulla Panaria Bassa

BOMPORTO – Cade dalla moto, passeggera ferita sulla Panaria Bassa.

E’ accaduto domenica pomeriggio, attorno alle ore 17,quando l’elisoccorso è intervenuto in seguito alla richiesta di soccorso per un incidente stradale, assieme a automedica e ambulanza. Era infatti accaduto che una motociclista che stava percorrendo la Panaria Bassa a bordo della moto giudata da un’altra persona, arrivata all’altezza di Solara di Bomporto sia caduta dalla moto. La donna non aveva ferite gravi, per cui dopo gli accertamenti medici l’elicottero è ripartito vuoto. Illeso il conducente della moto.

Non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto la Polizia Stradale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017