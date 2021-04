Camposanto, l’associazione Fermata 23 commemora la Liberazione nel segno delle iniziative “verdi”

CAMPOSANTO – Sarà inaugurata nella mattinata di domenica 25 aprile – a porte chiuse e nel rispetto delle normative anti-Covid – la nuova siepe che circonda l’area verde in corrispondenza della Cittadella del Volontariato di Camposanto, sede di Associazione Fermata 23 APS, ANPI Sezione Camposanto e Croce Blu. L’intervento, realizzato dai volontari dell’Associazione Fermata 23 APS con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Camposanto, fa parte di una serie di migliorie previste per lo stabile sede dell’associazione e il giardino antistante durante il periodo di inattività forzata legato alla pandemia.

La siepe di ligustro è stata realizzata grazie al Piano d’Azione Ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”. In concomitanza con l’inaugurazione, alla quale prenderanno parte ANPI Sezione Camposanto e l’’amministrazione Comunale, verrà apposta una targa commemorativa della Resistenza.

Tra le iniziative “verdi” promosse da Associazione Fermata 23 APS in occasione della Festa della Liberazione, i volontari hanno inoltre provveduto alla piantumazione di un arbusto di calicanto, nelle vicinanze del Monumento al Partigiano, nella data del 22 aprile, Giornata della Terra e Anniversario della Liberazione di Camposanto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017