Carabinieri, caserme aperte per gli over70 che vogliono prenotare il vaccino

GRANAROLO- Appresa la notizia dalla stampa, che i carabinieri della Legione Emilia-Romagna avrebbero garantito il supporto nella vaccinazione anti-Covid-19 alla popolazione over 70, Armaroli Gino- 83enne italiano- impossibilitato a spostarsi, ha telefonato ai carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia per affidarsi all’Arma nelle procedure di prenotazione a favore della moglie, Wingkvist Rose Solveig Anita, 74enne svedese. Giunti a casa dei due coniugi, i militari hanno assistito la donna nella compilazione dei moduli, prenotandole la vaccinazione con l’Azienda Sanitaria Locale Emilia-Romagna. L’iniziativa rilanciata dalla stampa locale attraverso il comunicato di martedì 28 aprile, è stata particolarmente gradita dai due coniugi che si sono fatti una foto ricordo in compagnia dei due Carabinieri.

Questo il comunicato stampa diramato dal generale Davide Angrisani della Legione carabinieri Emilia-Romagna:

Il comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna, il generale Davide Angrisani, ha messo a disposizione dei cittadini i 345 Comandi Tenenza e Stazione distribuiti sul territorio regionale per supportare i cittadini in difficoltà nella prenotazione della vaccinazione anti-Covid. Grazie a un accordo con la Regione, infatti, i cittadini ultrasettantenni che per qualunque impedimento tecnologico fossero impossibilitati a prenotare la vaccinazione potranno recarsi alla “loro” Stazione Carabinieri e qui compilare apposito modulo che i militari invieranno telematicamente alla AUSL competente. Qualora il cittadino sia invece impossibilitato a spostarsi, saranno i carabinieri della Stazione a recarsi a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo nonché per la comunicazione della data fissata dalla AUSL.

“Voglio ringraziare personalmente, anche a nome della Giunta regionale, il Comando della Legione carabinieri “Emilia Romagna” per il supporto che garantiranno alla popolazione over 70 nella prenotazione della vaccinazione – dichiara Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute – Un accordo che sottolinea, ancora una volta, lo stretto legame di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comando regionale dei carabinieri, in questo caso orientata a facilitare la prenotazione vaccinale alle persone in difficoltà dal punto di vista delle competenze digitali, a cui sarà data massima assistenza”.