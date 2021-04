Concordia, il Comune al lavoro per programmare i centri estivi 2021

CONCORDIA – Anche per quanto riguarda i centri estivi, come in altri settori, la pandemia da Coronavirus ha creato diverse difficoltà alle famiglie italiane. Infatti, i costi a carico delle famiglie per l’iscrizione dei figli ai centri estivi nei mesi estivi, nel corso del 2020, sono notevolmente aumentati, a causa dell’adeguamento delle strutture alle norme anti-Covid. Costi solo in parte attenuati dal bonus babysitter.

In attesa delle nuove disposizioni e dei protocolli regionali per il funzionamento dei centri estivi e per eventuali nuove misure di sostegno alle famiglie, il Servizio Istruzione UCMAN e il Comune di Concordia sono al lavoro per la programmazione dei centri estivi per i mesi estivi del 2021.

L’obiettivo, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Concordia, è attivare i centri estivi dalla prima settimana successiva al termine delle attività didattiche, in modo da offrire un servizio importante per le famiglie nonché momenti aggregativi, di gioco e svago ai bambini e ai ragazzi. World Child è l’associazione incaricata della gestione delle attività estive nel comune di Concordia per i bambini 3/6 anni e 6/12 anni.

Per ricevere le prime informazioni, le famiglie di Concordia possono già contattare WORLD CHILD : 338/5306408 –concordiass@hotmail.com

Allo stesso modo, si sta lavorando per garantire: – attività estive ai bambini che frequentano l’asilo nido; – attività pomeridiane per i ragazzi della fascia 13/16 anni; – laboratori estivi per i ragazzi dai 14 ai 25 anni con differenti abilità.

Non appena ci saranno maggiori informazioni su date, protocolli Covid e tariffe, il Comune di Concordia fornirà aggiornamenti alle famiglie.

