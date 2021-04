Continua il progetto green finanziato dall’Emilia-Romagna per le imprese del distretto tessile

CARPI – Qualificare le imprese del distretto moda e sviluppare azioni di marketing territoriale basate sulla sostenibilità di tutta la filiera del fashion: questo l’obiettivo del progetto ‘Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità’ che, presentato dal Comune di Carpi con il coordinamento di Carpi Fashion System e in partnership con ClustER – Industrie culturali e creative e Fondazione Democenter-SIPE, è rientrato tra le undici proposte che si sono aggiudicate i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per il biennio 2020-21.

Oggetto di un recente confronto con l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, lavoro e green economy Vincenzo Colla, il progetto punta a incentivare le piccole imprese a marchio proprio e quelle della sub-fornitura del Distretto a sviluppare il passaggio da un modello di economia lineare a uno circolare. Un tema, quello della moda circolare, che è stato al centro dell’edizione 2020 del Climathon, dedicato, sul territorio, proprio alla moda, e promosso dall’associazione Carpi 2030 con il sostegno di Carpi Fashion System. A questa preziosa occasione di confronto e sensibilizzazione per le aziende si affianca dunque il progetto biennale finanziato dalla Regione per 44mila euro.

Qualificare in questo senso le aziende del Distretto significa sviluppare una metodologia e una piattaforma per rispondere alle esigenze sempre più stringenti del mercato, con consumatori finali e grandi aziende committenti, a livello nazionale e internazionale, per cui tale aspetto riveste un’importanza crescente. Il progetto si articola nell’organizzazione di una serie di laboratori, incontri e tutoraggi, volti ad aiutare le singole imprese a rendere oggettiva la sostenibilità della filiera, minimizzando al contempo l’impatto organizzativo e operativo, nello sviluppo di una piattaforma web e nell’avvio di una campagna di sperimentazione di marketing territoriale basata sulla sostenibilità. Tra i risultati attesi, l’aumento dell’efficienza delle imprese, la capacità di intraprendere percorsi di sostenibilità, il ritorno di immagine, maggiore capacità di collaborazione tra le imprese della filiera e marketing territoriale.

“L’ottenimento di queste risorse – commentano i promotori del progetto – rappresenta il primo passo verso l’implementazione di concrete azioni per rendere il nostro territorio sempre più virtuoso in termini di economia circolare. Temi quali la riduzione dell’impatto ambientale, del riutilizzo e della cosiddetta green fashion sono all’ordine del giorno a livello mondiale, e le nuove generazioni di clienti saranno, da questo punto di vista, sempre più esigenti. Per questo, alla qualità del made in Italy, al saper fare artigianale, alla scelta accurata dei materiali, alla tradizione delle imprese e alla bellezza delle creazioni, un impegno effettivo e visibile al rispetto dell’ambiente anche durante la produzione del capo diventerà un valore aggiunto strategico: la comunicazione e l’attrattività delle produzioni del Distretto tessile carpigiano passeranno insomma sempre di più dalla capacità di avere il minor impatto possibile sull’ecosistema. Sostenere le aziende in questo percorso di consapevolezza e concreta attuazione è l’ambizioso obiettivo che ci proponiamo di iniziare a realizzare con questo progetto”.

Carpi Fashion System è il tavolo di sostegno alle aziende del Distretto promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Comune di Carpi e Camera di Commercio di Modena, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi. Per ulteriori informazioni consultare i siti internet www.carpifashionsystem.it e pagina Facebook CFS Carpi Fashion System.

