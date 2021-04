Coronavirus, Aimi (Fi): “Il cloro della piscina potrebbe neutralizzare il virus in 30 secondi”

MODENA- Il cloro presente nelle acque delle piscine sarebbe capace di rendere inattivo il Coronavirus in soli 30 secondi. A segnalare lo studio preliminare, effettuato da un team di virologi dell’Imperial College di Londra e commissionato da Swim England, l’Ente governativo inglese per lo sport- è il senatore Enrico Aimi, coordinatore Regionale Forza Italia Emilia-Romagna e capogruppo in Commissione Affari Esteri.

“Se lo studio, ancora in fase di ultimazione, dovesse confermare che il rischio di contagio Covid nell’acqua delle piscine sia estremamente basso e dunque trascurabile– scrive Aimi- confermerebbe che queste strutture sportive sono ambienti sicuri, se si adottano le misure appropriate. Con una pandemia ancora in corso e un virus che si modifica nella forma ma non nella sostanza, arriva una buona notizia per tutti i nuotatori che potrebbero tornare a riprendere la loro attività molto presto. A tal proposito chiederò ai ministri della salute e dello sport di intraprendere ogni azione utile per garantire nel più breve tempo possibile la ripresa delle attività nelle piscine. Da ex nuotatore agonista conosco e comprendo le difficoltà emerse con la chiusura degli impianti natatori, mettendo a serio repentaglio i benefici prodotti per la salute fisica e mentale non solo dei nostri giovani, ma anche degli adulti di ogni età, oltre all’ingente danno economico subito dagli operatori del settore”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017