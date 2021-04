Discarica Finale, Ferraresi (M5S):”Tavolo costruttivo senza scontri politici”

FINALE- Il tavolo di confronto sulle criticità della discarica di Finale, riunito il 24 aprile e richiesto dal deputato pentastellato Vittorio Ferraresi, ha rappresentato un’occasione di raffronto costruttivo: “senza scontri politici, ma con approfondimenti tecnici”.

Alla discussione hanno partecipato il sindaco finalese Sandro Palazzi, l’assessora alle Attività Produttive Beatrice Ferrarini e il presidente del Consiglio comunale Paolo Saletti, i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza (Lega e Fratelli d’Italia) e dell’opposizione (Sinistra Civica, PD, lista civica per Finale Emilia, M5S).

“Ha partecipato anche un avvocato di mia fiducia – sottolinea Ferraresi – a cui ho commissionato un parere legale sulle diverse ipotesi da seguire e sulla situazione relativa alla discarica. Nell’incontro con tutte le forze politiche, sono stati approfonditi da un punto di vista tecnico-giuridico i temi relativi ai terreni della discarica e ai rapporti giuridici con il Comune, le questioni relative alla messa in sicurezza e alla bonifica dei terreni, le azioni che si possono intraprendere relative all’annullamento del procedimento e in subordine della revoca”.

“Penso di interpretare la soddisfazione di tutti per un confronto serrato su quanto si può fare e sulle relative conseguenze, spiegate senza slogan politici ma con esempi e ipotesi giuridiche chiare.

Ho fatto redigere un documento, che metterò a breve a disposizione delle forze politiche finalesi, in uno spirito di leale collaborazione. Il testo intende rafforzare le azioni passate dell’Amministrazione e può diventare una traccia per nuove vie da intraprendere in futuro. Poi sul piano politico ognuno farà le sue scelte, come da sempre è stato fino ad oggi.

Il tavolo di sabato 24 aprile si pone come la tappa di un percorso più ampio. È un contributo che abbiamo voluto dare – conclude il deputato – creando un clima di confronto costruttivo, che non cancella ovviamente tutte le valutazioni e azioni fatte finora, ma anzi le rafforza e ne pone di nuove.

Resta la disponibilità del legale di mia fiducia a seguire il caso della discarica in collaborazione con quello dell’Amministrazione comunale, che ha mostrato su questo punto disponibilità come in passato”.