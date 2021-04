È tornata la sanzione per chi non va agli appuntamenti medici che ha prenotato

Dal primo aprile torna in vigore la sanzione per mancata o ritardata disdetta di un appuntamento per prestazioni specialistiche ambulatoriali.

La sanzione era stata sospesa il 23 febbraio 2020 in seguito all’emergenza legata alla pandemia da SARS-CoV-2 e ora viene

ripristinata a fronte di un aumento di mancate disdette registrato nell’ultimo periodo. L’Azienda Usl Modena sottolinea che disdire un appuntamento a cui non ci si può presentare consente di liberare un posto a favore di un altro utente contribuendo a contenere i tempi di attesa.

Chi non disdice o non cambia la prenotazione con un anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data fissata per l’appuntamento, (la data entro cui disdire o cambiare l’appuntamento è indicata nel foglio di prenotazione CUP/CIP), dovrà pagare una sanzione pari al ticket previsto per le fasce di reddito più basse fino ad un importo massimo pari a 36,15 euro a ricetta.

Il provvedimento riguarda tutti i cittadini, comprese le persone che hanno diritto all’esenzione (sia per reddito che per patologia o invalidità).

Il cittadino può giustificare la mancata disdetta solo per motivi imprevedibili, oggettivi e documentabili (esempio lutto, incidente, motivi di salute, ecc.). Le informazioni su come giustificare la mancata disdetta sono disponibili sulla pagina www.ausl.mo.it/mancatadisdetta.

Si ricorda che sono disponibili diverse modalità per disdire l’appuntamento:

telefonando al numero verde 800 239123: è necessario digitare il codice di disdetta e il codice di controllo indicati sul modulo di prenotazione

in farmacia

nei corner salute degli ipermercati e supermercati Coop

– online, all’indirizzo www.ausl.mo.it/cupweb

– con la App “ER Salute”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017