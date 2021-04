Finale Emilia, crisi Unifer Navale: Lega e Pd a difesa degli 88 lavoratori

FINALE EMILIA – Lega e Partito Democratico intervengono sul tema della crisi Unifer Navale, dopo la decisione, arrivata nelle scorse settimane, da parte di Fincantieri, principale committente, di non voler continuare a mantenere le commesse, mettendo a rischio la posizione degli 88 lavoratori dell’azienda di Finale Emilia.

Questa la nota diffusa da Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier:

“Unifer Navale è al centro dell’attenzione della Lega Salvini Premier. Non possiamo permettere che gli 88 lavoratori e le loro famiglie, oltre a tutti gli operatori dell’indotto, debbano affrontare nuove difficoltà, dopo i danni del sisma e le ripercussioni della pandemia. È indispensabile che l’azienda mantenga la propria capacità lavorativa. È per questo stiamo portando il nostro contributo a più livelli. I parlamentari Benedetta Fiorini e Guglielmo Golinelli sono impegnati, per quanto di loro competenza, affinché si possa giungere ad una soluzione positiva della vicenda coinvolgendo le istituzioni romane. Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ha incontrato i lavoratori e la società ed è pronto, con la giunta, a studiare un piano a salvaguardia dell’occupazione. Concordiamo con il Pd sulla necessità di lavorare tutti per scongiurare la crisi, ma riteniamo di non avere bisogno di sollecitazioni in tal senso. Lavoro e sviluppo sono per la Lega una priorità e in questa direzione va la nostra attività”.

Questa, invece, la posizione del Pd di Finale Emilia e Massa Finalese, espressa attraverso il proprio capogruppo Andrea Ratti:

“Il Pd, nell’ esprimere solidarietà e vicinanza alle maestranze, al management ed ai soci territoriali di Unifer Navale che in pochi anni hanno saputo costruire completamente ex-novo uno stabilimento produttivo di altissimo livello e competenze, chiede con spirito costruttivo al sindaco e alla Giunta se avessero contezza di quanto stava avvenendo in Unifer Navale e quali iniziative abbiano intrapreso appena la notizia è diventata pubblica, e se siano intenzionati a coinvolgere tutte le parti in causa, al fine di affrontare la gravità della situazione con tutti gli strumenti amministrativi e politici, su ogni piano, anche nazionale, per rilanciare il sito con la responsabilizzazione di Fincantieri. Attraverso la nostra consigliera regionale Palma Costi, che ha presentato una interrogazione urgente in Regione per incalzare la Giunta, abbiamo chiesto all’on. Piero Fassino, eletto nel nostro territorio, di attivarsi e sappiamo che ha messo in moto le relazioni nazionali su questa crisi. Chiediamo anche agli altri parlamentari eletti nel territorio modenese e riferimenti del territorio presso il Parlamento italiano onorevoli Guglielmo Golinelli e Vittorio Ferraresi, di attivarsi presso il Parlamento ed il Governo italiano, che vede attualmente le principali forze politiche cooperare nel medesimo Esecutivo sorretto dalle loro forze politiche di riferimento, affinché – con uno spirito bipartisan – si affronti nelle sedi opportune il problema sollevato e si eviti la chiusura dell’Unifer Navale di Finale Emilia avviando il dialogo con il Gruppo Fincantieri controllato dal Governo stesso”.

L’on. Piero Fassino, deputato Pd, inoltre, depositerà una interrogazione urgente al ministro Giorgetti per sollecitare un impegno in prima persona per Unifer navale. Ecco la sua nota stampa:

“Nulla giustifica che Fincantieri metta in ginocchio la Unifer Navale di cui peraltro la stessa Fincantieri detiene il 20% attraverso una sua società. Non solo ma Unifer Navale fornisce da anni a Fincantieri impiantistica navale di alta tecnologia, frutto di una riconosciuta capacità professionale delle sue maestranze. Tutto deve essere fatto per non disperdere un patrimonio di competenze e di lavoro, tanto più nel momento in cui ogni sforzo viene messo in campo per rimettere in moto l’Italia. Accanto alle iniziative attivate dalla Regione Emilia-Romagna, è perciò necessario che anche il Ministero delle Attività Produttive si attivi aprendo subito un tavolo di confronto tra impresa, sindacati e lavoratori. In tale direzione depositerò martedì una interrogazione urgente al ministro Giorgetti, sollecitando un impegno in prima persona del ministro per una soluzione che consenta a Unifer Navale di continuare a vivere”

