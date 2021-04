Finale Emilia, Unifer Navale. Lega: “Filo diretto con il ministro Giorgetti”

FINALE EMILIA – I deputati della Lega, Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività produttive, e Guglielmo Golinelli, intervengono, con una nota stampa, sulla crisi Unifer Navale:

“La Lega segue in ogni sede la vicenda di Unifer Navale di Finale Emilia. Siamo in contatto costante con il ministro Giorgetti affinché, come ha ribadito egli stesso nel corso della sua audizione alla Camera, oltre al tavolo di crisi si costruiscano le strategie industriali di sviluppo produttivo ed imprenditoriale per i nostri territori, in cui Unifer deve essere considerata quale realtà industriale importante nel suo settore di riferimento. L’obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro e l’indotto attraverso l’individuazione di una strategia di ampio respiro per attrarre anche nuovi investimenti: temi che dovranno essere al centro del tavolo ministeriale. Sulla vicenda abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e al Mise stesso sollecitando provvedimenti che prevedano innanzitutto la tutela dei livelli occupazionali”.