Hockey, campionato regionale: i Scomed alla resa dei conti

BOMPORTO- Week end intenso quello del 1 e 2 maggio per i Scomed, che saranno in pista nello splendido impianto sportivo di Bomporto, con tutte le categorie, per l’ultimo appuntamento di questo Campionato Regionale.

I bomportesi saranno chiamati a dare il massimo per potere sperare in un proprio coinvolgimento in vista delle prossime selezioni Nazionali .

Questo il programma delle partite under 14 sabato 1 maggio:

ore 16 Scomed Bomporto-Empoli

ore 18 Empoli-Scomed Bomporto

Questo il programma delle partite under 16 domenica 2 maggio:

ore 17 Scomed Bomporto-Invicta Mo.

ore 19 Invicta Mo.-Scomed Bomporto

La formazione Scomed Bomporto Under 14: Corazzari E.-Tebaldi -Allegretti-Cipriano-Corazzari R.-Rebecchi-Bergamini A.-Tomasini-Idrizoski-Faccini-Sorpresi-Angelini

Allenatori Sala- Bergamini -Dirigente Corazzari

La formazione Scomed Bomporto Under 16:Aliprandi Bosio-Abdelmotti-Idrizoski-Bergamini F.-Orru’-Corazzari R.-Rebecchi-Bergamini A.-Tomasini- All.Sala-Bergamini Dirigente Bergamini.

