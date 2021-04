Incendio a Nonantola, va a fuoco una canna fumaria

NONANTOLA- I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 20.20 di venerdì 16 aprile, per domare un un incendio in via Guercinesca est a Nonantola.

Partendo dalla canna fumaria della palazzina, le fiamme stavano per raggiungere parte del tetto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un paio d’ore, per fortuna non c’è stato nessun ferito.

