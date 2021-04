Inps mette in guardia: attenzione alle false mail

MODENA- Un’ennesima truffa è in corso in queste settimane sugli indirizzi mail di milioni di contribuenti Inps. Proprio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha messo in guardia sulla questione: apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto che invitano a scaricare bollettini precompilati oppure a cliccare su dei link per fantomatici rimborsi di contributi versati in eccesso.

Da quanto segnalato dalla stampa locale, verrebbe utilizzato ’indirizzo mail DCBilanci@inps.it, che corrisponde alla casella di posta elettronica effettivamente in uso presso l’Istituto.

L’Istituto invita quindi aziende e contribuenti a diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare eventuali allegati poiché sicuramente finalizzate al furto di dati personali o di conti correnti.

