Mirandola, installate colonnine per l’energia elettrica per mercati e manifestazioni culturali

MIRANDOLA – Il primo utilizzo delle sei colonnine sostituite in centro storico è avvenuto già oggi, sabato 10 aprile, in occasione della tradizionale giornata di mercato settimanale. Si tratta delle nuove colonnine per l’erogazione di energia elettrica installate in piazza Costituente, piazza Marconi e via Maestri del Lavoro, dove ne sono state realizzate 3 ex novo, ad uso delle manifestazioni di tipo mercatale e socio culturali a servizio della comunità.

“Anche una consuetudine come il mercato settimanale e con esso tutte le altre manifestazioni che si realizzano, devono poter contare su infrastrutture e servizi efficienti, tanto per gli acquirenti, quanto per gli operatori del commercio ambulante, che sulla nostra piazza lavorano – afferma l’assessore allo Sviluppo del territorio, con delega al Commercio ed al Centro storico del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi – Nonostante le forti restrizioni e le criticità vissute durante questo ultimo anno, che hanno severamente colpito anche le attività ambulanti, si è ritenuto prioritario provvedere alla sostituzione delle colonnine obsolete, che avrebbero rischiato di arrecare disagi e disservizi agli operatori ed alle loro attività. Abbiamo la fortuna di poter contare su un cuore cittadino che, per gli spazi che offre e la favorevole accessibilità, si presta ad essere sede naturale per mercati ed eventi di tipo culturale. La parola d’ordine è e rimane valorizzazione, che passa anche attraverso questo tipo di interventi, che potrebbero essere considerati “minori” e che, invece, cercano di andare incontro alle richieste degli operatori, di mercati ed eventi in questo caso, che con la loro presenza rendono il centro più attrattivo e vivo”.

“La sostituzione delle strutture si è resa necessaria – spiega l’assessora alla Qualità Urbana e vicesindaca, Letizia Budri – in quanto quelle presenti, ormai datate e in alcuni casi mal funzionanti, presentavano problematiche di stabilità ed efficienza. Per quelle di piazza Costituente, oltre all’adeguamento, si è così ottenuto anche un miglioramento delle condizioni ambientali e soprattutto di sicurezza; mentre con l’installazione della nuova colonnina in Piazza Marconi e delle tre in Via Maestri del Lavoro si è voluto migliorare il livello di servizio”.