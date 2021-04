Novi, incontro online sulla tutela del territorio e sulla conservazione della biodiversità

NOVI DI MODENA – Il Comune di Novi di Modena informa, tramite un comunicato stampa, di aver organizzato, per sabato 24 aprile, alle ore 10,00, un incontro in diretta Facebook sulla pagina del Comune, dal titolo “Operazione Prato Fiorito”, nel quale si esploreranno nuove strategie per la tutela del territorio e la conservazione della biodiversità. All’incontro interverranno: Roberto Malagoli: studio paesaggistico Mama, Martina Gregori, sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, la dott.ssa Susanna Bacchelli, assessora all’Ambiente, con il contributo video di: dott.ssa Elisa Semeghini, Nutrizionista, e la partecipazione di aziende produttrici locali. Coordina gli interventi la Dott.ssa Elisa Turci, consigliera comunale con delega al Turismo Sostenibile.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017